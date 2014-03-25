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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 15:12 BJT

韩国债市：公债价格上涨，受低接买盘和全球经济成长忧虑支撑

路透首尔3月25日 - 韩国公债价格周二上升，得益于低接买盘，以及对全球经济成长前景的新疑虑促使避险资产偏好升温。

指标10年期公债收益率(殖利率)收低2.3个基点，6月三年期公债期货收高0.05点。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.70 105.65

10年期公债收益率 3.544% 3.567%

五年期公债收益率 3.168% 3.181%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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