表格：韩国公债和公债期货周二收盘价

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透首尔6月10日 - 以下为韩国债市周二收盘价：
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 KTBc1* 106.14 106.04
10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.340% 3.380%
五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.040% 3.071% (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 王洋)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。