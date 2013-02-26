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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 15:18 BJT

韩国债市: 五年期公债收益率触及纪录收盘低位,因意大利政局不确定性

韩国公债周二全线上扬,因意大利政治不确定性再度催生避险情绪.五年期公债收益率(殖利率)创纪录收盘低位.

五年期公债收益率 下跌4个基点,收报2.76%,为纪录收盘低位,并且略高于韩国央行七天期回购协议利率2.75%.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 侯向明)
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