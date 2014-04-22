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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 14:27 BJT

韩国股市：小幅收高，因外资连续第六日买超

路透首尔4月22日 - 韩国股市周二小幅收高，从上日的温和跌势中反弹，因外资连续第六日买超韩股，未受中国股市下跌影响。

韩国综合股价指数 收高0.25%至2,004.22点。(完)
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