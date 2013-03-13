韩国汇市：韩元盘初下滑，公债期货持平

路透首尔3月13日 - 韩元周三盘初延续跌势，或连续第五日下滑，此前德国央行称欧债危机尚未结束。
0030GMT，韩元兑美元 报1,096.3，周二此间市场收盘报1,095.2。
德国央行周二表示，已多拨出数十亿欧元的资金，用于应对其所认为的欧洲央行(ECB)冒险行动，并称虽然欧元区债务危机因欧洲央行的融资承诺而有所缓解，但并未结束。
韩国综合股价指数 接近持平，涨0.1%报1,994.68点。
3月三年期公债期货 持平于106.72。
0030GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,096.3 1,095.2
日圆/韩元 11.4248/350 11.3610/687
韩国公债期货* 106.72 106.72
韩国综合股价指数 1,994.68 1,993.34
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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(编译 李爽; 审校 石冠兰)