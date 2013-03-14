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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:54 BJT

韩国汇市：韩元跌至2012年10月以来最低，公债期货上扬

路透首尔3月14日 - 韩元 周四在国内市场盘初交投于近五个月低点，美国正面经济数据提升美元魅力，提振美元兑其他主要货币。

0027GMT，韩元兑美元 报1,103.7，为2012年10月以来最低。周三此间市场收报1,097.4.

韩国综合股价指数 跌0.2%报1,995.22。

3月三年期公债期货 涨0.07点至106.77。韩国央行今日稍晚将公布利率决议。

多数分析师预计该央行3月将维持利率在2.75%不变，但投资者认为其今年至少会再降息一次以刺激经济。

0027GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,103.7 1,097.4

日圆/韩元 11.4803/858 11.4527/593

韩国公债期货* 106.77 106.70

韩国综合股价指数 1,995.22 1,999.73

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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