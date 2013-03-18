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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 08:56 BJT

韩国汇市：韩元下跌但公债上扬，塞浦路斯救助计划加剧避险情绪

路透首尔3月18日 - 韩元 周一盘初下滑，塞浦路斯救助计划令投资者感到惊慌，加剧避险情绪。

0025GMT，韩元兑美元 报1,114.2，周五此间市场收报1,110.3。

欧元区国家财长希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130.7亿美元)救助；这一条件与上次的救助方案内容大相径庭。周六上午宣布的这一决定令塞浦路斯民众震惊不已，并引发储户蜂拥至提款机取现，令多数提款机在数小时内被取空。

韩国综合股价指数 跌0.4%，报1,979.54。

3月三年期公债期货 涨0.07点，报106.81。

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,114.2 1,110.3

日圆/韩元 11.7313/404 11.5455/509

韩国公债期货* 106.81 106.74

韩国综合股价指数 1,979.54 1,986.50

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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(编译 李爽; 审校　戴素萍)

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