韩国汇市：韩元下跌但公债上扬，塞浦路斯救助计划加剧避险情绪

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透首尔3月18日 - 韩元 周一盘初下滑，塞浦路斯救助计划令投资者感到惊慌，加剧避险情绪。
0025GMT，韩元兑美元 报1,114.2，周五此间市场收报1,110.3。
欧元区国家财长希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130.7亿美元)救助；这一条件与上次的救助方案内容大相径庭。周六上午宣布的这一决定令塞浦路斯民众震惊不已，并引发储户蜂拥至提款机取现，令多数提款机在数小时内被取空。
韩国综合股价指数 跌0.4%，报1,979.54。
3月三年期公债期货 涨0.07点，报106.81。
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,114.2 1,110.3
日圆/韩元 11.7313/404 11.5455/509
韩国公债期货* 106.81 106.74
韩国综合股价指数 1,979.54 1,986.50
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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(编译 李爽; 审校 戴素萍)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉