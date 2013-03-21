韩国汇市：美联储继续推行刺激措施推动韩元盘初小涨，公债期货小跌

路透首尔3月21日 - 韩国韩元 周四盘初小涨，追随全球股指的 升势。美国联邦储备理事会(美联储/FED)称将继续坚持公债购买计划来支 撑美国经济，这一言论提振全球股指。 0025GMT时，韩元/美元 报1,114.9，周三当地收盘价为1,1 16.1。 美联储周三继续推进积极的经济刺激措施，尽管经济形势有改善，其 指出失业率仍较高、政府面临的负面财政因素和海外风险是作出该决定的 理由 。此番表示促使风险资产的人气升温。 投资者对塞浦路斯援助努力可能崩溃的担忧减轻，因为有望达成解决 方案。这支撑了韩元的走势。 韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.4%。 6月三年期公债期货 小跌0.05点至106.76。 0025GMT 上日收市价 韩元/美元 1,114.9 1,116.1 日圆/韩元 11.6115/205 11.7281/336 韩国公债期货 * 106.76 106.81 韩国综合股价指<.KS11 1,966.63 1,959.41 > * 为三年期公债近月期约报价。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 石冠兰)