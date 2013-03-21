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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 09:04 BJT

韩国汇市：美联储继续推行刺激措施推动韩元盘初小涨，公债期货小跌

路透首尔3月21日 - 韩国韩元 周四盘初小涨，追随全球股指的
升势。美国联邦储备理事会(美联储/FED)称将继续坚持公债购买计划来支
撑美国经济，这一言论提振全球股指。
    
    0025GMT时，韩元/美元 报1,114.9，周三当地收盘价为1,1
16.1。
    
    美联储周三继续推进积极的经济刺激措施，尽管经济形势有改善，其
指出失业率仍较高、政府面临的负面财政因素和海外风险是作出该决定的
理由 。此番表示促使风险资产的人气升温。
    
    投资者对塞浦路斯援助努力可能崩溃的担忧减轻，因为有望达成解决
方案。这支撑了韩元的走势。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.4%。
    
    6月三年期公债期货 小跌0.05点至106.76。
            
                          0025GMT      上日收市价   
 韩元/美元                  1,114.9            1,116.1
 日圆/韩元               11.6115/205       11.7281/336
 韩国公债期货       *         106.76            106.81
                                      
 韩国综合股价指<.KS11       1,966.63          1,959.41
 >                                    
  *  为三年期公债近月期约报价。(完)
    
      
      
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 (编译 兰秀娟; 审校 石冠兰)
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