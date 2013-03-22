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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 08:51 BJT

韩国汇市：韩元盘初受累于塞浦路斯危机小跌，公债期货升高

路透首尔3月22日 - 韩国韩元 周五盘初小跌，因塞浦路斯面临
银行业崩溃和债务违约风险，打击市场人气。
        
    0025GMT时，韩元/美元 报1,116.6，周四当地收盘价为1,1
15.7。
    
    欧盟要求塞浦路斯在周一之前筹措为获得国际救助所需的数十亿欧元
资金。若无法获得救助，该国金融体系将会崩溃，导致其退出欧元区。 
    
    塞浦路斯困境打击亚洲股市。韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.
1%，报1,948.19点。
    
    6月三年期公债期货 小升0.05点至106.85。
            
                          0025GMT      上日收市价   
 韩元/美元                 1,116.6               1,115.7
 日圆/韩元                11.7553/           11.6548/592
                               630  
 韩国公债期货       *       106.85                106.81
 韩国综合股价指           1,948.19              1,950.82
  *  为三年期公债近月期约报价。(完)
    
      
      
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 (编译 石冠兰 审校 张涛)

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