韩国汇市：韩元盘初受累于塞浦路斯危机小跌，公债期货升高

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透首尔3月22日 - 韩国韩元 周五盘初小跌，因塞浦路斯面临 银行业崩溃和债务违约风险，打击市场人气。 0025GMT时，韩元/美元 报1,116.6，周四当地收盘价为1,1 15.7。 欧盟要求塞浦路斯在周一之前筹措为获得国际救助所需的数十亿欧元 资金。若无法获得救助，该国金融体系将会崩溃，导致其退出欧元区。 塞浦路斯困境打击亚洲股市。韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0. 1%，报1,948.19点。 6月三年期公债期货 小升0.05点至106.85。 0025GMT 上日收市价 韩元/美元 1,116.6 1,115.7 日圆/韩元 11.7553/ 11.6548/592 630 韩国公债期货 * 106.85 106.81 韩国综合股价指 1,948.19 1,950.82 * 为三年期公债近月期约报价。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。