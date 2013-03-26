韩国汇市：韩元连续第二日上涨，韩债期货亦上涨

路透首尔3月26日 - 韩国韩元/美元 周二在国内交易盘初小幅 上涨，继续收复本月稍早录得的跌幅。此前塞浦路斯与欧盟就援助该国银 行业达成了协议。 0030GMT时，韩元/美元 报1,109.1，周一当地收盘价为1,1 10.8。 韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.87点至1,978.54点。 6月三年期公债期货 涨0.03点至106.88。 0030GMT 上日收市价 韩元/美元 1,109.1 1,110.8 日圆/韩元 11.7927/8030 11.7235/314 韩国公债期货 * 106.88 106.85 韩国综合股价指<.KS11 1,978.54 1,977.67 > * 为三年期公债近月期约报价。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)