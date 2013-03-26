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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 08:51 BJT

韩国汇市：韩元连续第二日上涨，韩债期货亦上涨

路透首尔3月26日 - 韩国韩元/美元 周二在国内交易盘初小幅
上涨，继续收复本月稍早录得的跌幅。此前塞浦路斯与欧盟就援助该国银
行业达成了协议。
    
    0030GMT时，韩元/美元 报1,109.1，周一当地收盘价为1,1
10.8。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.87点至1,978.54点。
    
    6月三年期公债期货 涨0.03点至106.88。
    
        
                          0030GMT      上日收市价   
 韩元/美元                  1,109.1            1,110.8
 日圆/韩元              11.7927/8030       11.7235/314
 韩国公债期货       *         106.88            106.85
                                      
 韩国综合股价指<.KS11       1,978.54          1,977.67
 >                                    
  *  为三年期公债近月期约报价。(完)
    
      
      
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 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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