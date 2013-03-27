韩国汇市：韩元小幅下滑，交投清淡

朝鲜的好战言论亦令市场人士对押注韩元上涨感到犹豫不决，周二晚 些时候朝鲜再度威胁要瞄准美国的军事基地。 交易商称，盘初的跌势可能短暂，因为当地出口商料会卖出美元用于 月末结算。 韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%。 6月三年期公债期货 维持在106.86点不变。 0025GMT 上日收市价 韩元/美元<KRW= 1,108.0 1,105.7 > 日圆/韩元<JPYK 11.7128/233 11.7346/416 RW=R> 韩国公债期货<K 106.86 106.86 TBc1>* 韩国综合股价指 1,982.29 1,983.70 * 为三年期公债近月期约报价。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 石冠兰)