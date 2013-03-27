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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 09:07 BJT

韩国汇市：韩元小幅下滑，交投清淡

朝鲜的好战言论亦令市场人士对押注韩元上涨感到犹豫不决，周二晚
些时候朝鲜再度威胁要瞄准美国的军事基地。
    
    交易商称，盘初的跌势可能短暂，因为当地出口商料会卖出美元用于
月末结算。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%。
    
    6月三年期公债期货 维持在106.86点不变。
    
        
                 0025GMT       上日收市价  
                                     
 韩元/美元<KRW=      1,108.0        1,105.7
 >                             
 日圆/韩元<JPYK   11.7128/233   11.7346/416
 RW=R>                         
 韩国公债期货<K        106.86        106.86
 TBc1>*                        
 韩国综合股价指      1,982.29      1,983.70
                               
  *  为三年期公债近月期约报价。(完)
    
      
      
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 (编译 兰秀娟; 审校 石冠兰)

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