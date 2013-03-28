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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:50 BJT

韩国汇市：韩元受出口商美元卖盘提振走高，公债跳升

韩国综合股价指数 近持平，报1,992.38点。

韩国公债盘初跳涨，因今日稍晚政府将宣布新的刺激举措和经济预估，投资者降息预期升温。

6月三年期公债期货 涨0.07点报106.95。

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,109.0 1,111.6

日圆/韩元 11.7406/521 11.7289/394

韩国公债期货* 106.95 106.88

韩国综合股价指数 1,992.38 1,993.44

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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