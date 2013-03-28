韩国汇市：韩元受出口商美元卖盘提振走高，公债跳升

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
韩国综合股价指数 近持平，报1,992.38点。
韩国公债盘初跳涨，因今日稍晚政府将宣布新的刺激举措和经济预估，投资者降息预期升温。
6月三年期公债期货 涨0.07点报106.95。
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,109.0 1,111.6
日圆/韩元 11.7406/521 11.7289/394
韩国公债期货* 106.95 106.88
韩国综合股价指数 1,992.38 1,993.44
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/李爽; 审校 石冠兰/侯向明)
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.