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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 16:02 BJT

韩国汇市：公债价格大涨且韩元走贬，因政府下调2013年经济成长预估

所有券种收益率都收在纪录低位，其中10年券收益率收报2.73%，为去年10月初来首次收在央行指标利率 下方。

10年券收益率下跌13个基点，亦创2012年7月来最大单日跌幅，当时收益率下挫22个基点。

韩国政府大幅调降2013年经济成长预估，引发降息预期。 目前韩国指标利率为2.75%。

6月三年期公债期货 跳升0.45点至107.33。

韩元兑美元 收报1,112.7，连续第二天下跌。周三在本地市场收报1,111.6。

但是在韩国政府0500GMT公布经济成长预估之前，走势已经如此，因交易商称预估数字已经提前被透露到市场人士手上。

“尽管今天临近月底，但整个交易时段美元买盘都很强劲，”一当地银行的交易员说。他是指月底出口商通常卖出美元，但这次受政府调降经济预估影响的韩元卖盘盖过了美元卖盘。

韩国股市 收平。[ID：nL3T0CK7E8]

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,112.7 1,111.6

日圆/韩元 11.8062/142 11.7289/394

韩国公债期货 * 107.33 106.88

五年期公债收益率 2.51% 2.65%

三年期公债收益率 2.45% 2.58%

韩国综合股价指数 1,993.52 1,993.44

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* 为三年期公债近月期约报价 。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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