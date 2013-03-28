韩国汇市：公债价格大涨且韩元走贬，因政府下调2013年经济成长预估

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
所有券种收益率都收在纪录低位，其中10年券收益率收报2.73%，为去年10月初来首次收在央行指标利率 下方。
10年券收益率下跌13个基点，亦创2012年7月来最大单日跌幅，当时收益率下挫22个基点。
韩国政府大幅调降2013年经济成长预估，引发降息预期。 目前韩国指标利率为2.75%。
6月三年期公债期货 跳升0.45点至107.33。
韩元兑美元 收报1,112.7，连续第二天下跌。周三在本地市场收报1,111.6。
但是在韩国政府0500GMT公布经济成长预估之前，走势已经如此，因交易商称预估数字已经提前被透露到市场人士手上。
“尽管今天临近月底，但整个交易时段美元买盘都很强劲，”一当地银行的交易员说。他是指月底出口商通常卖出美元，但这次受政府调降经济预估影响的韩元卖盘盖过了美元卖盘。
韩国股市 收平。[ID：nL3T0CK7E8]
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,112.7 1,111.6
日圆/韩元 11.8062/142 11.7289/394
韩国公债期货 * 107.33 106.88
五年期公债收益率 2.51% 2.65%
三年期公债收益率 2.45% 2.58%
韩国综合股价指数 1,993.52 1,993.44
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* 为三年期公债近月期约报价 。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 田建华)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%