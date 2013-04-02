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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 08:47 BJT

韩国汇市：韩元盘初微升，美元走疲予以支撑

路透首尔4月2日 - 韩元周二盘初微升，受美元隔夜在海外市场下滑提振。美国3月制造业活动逊于预期，表明该国经济可能丧失部分动能，打压美元。

0025GMT，韩元兑美元 报1,112.5，周一此间市场收盘报1,114.8。

韩国综合股价指数 下滑0.40点报1,995.59.

6月三年期公债期货 涨0.01点报107.15点。

0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,112.5 1,114.8

日圆/韩元 11.9457/529 11.8711/783

韩国公债期货* 107.15 107.14

韩国综合股价指数 1,995.59 1,995.99 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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(编译 李爽; 审校 张涛)
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