韩国汇市：韩元下跌，受美国爆炸案和中国数据疲弱打击

路透首尔4月16日 - 韩元 周二在国内市场盘初交易中下跌，部 分回吐上交易日所录得的升幅，因为美国波士顿发生爆炸案，以及中国经 济数据逊于预期，均打击了投资者的士气。 0025GMT时，韩元/美元 报1,123.9，周一当地收盘价为1,1 20.5。 韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.5%至1,911.20点。 6月三年期公债期货 涨0.11点至106.67。 0025GMT 上日收市价 韩元/美元 1,123.9 1,120.5 日圆/韩元 11.6169/268 11.4250/302 韩国公债期货 * 106.67 106.56 韩国综合股价指<.KS11 1,911.20 1,920.45 > * 为三年期公债近月期约报价。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 程琳)