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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 08:49 BJT

韩国汇市：韩元下跌，受美国爆炸案和中国数据疲弱打击

路透首尔4月16日 - 韩元 周二在国内市场盘初交易中下跌，部
分回吐上交易日所录得的升幅，因为美国波士顿发生爆炸案，以及中国经
济数据逊于预期，均打击了投资者的士气。
    
    0025GMT时，韩元/美元 报1,123.9，周一当地收盘价为1,1
20.5。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.5%至1,911.20点。
    
    6月三年期公债期货 涨0.11点至106.67。
    
        
                          0025GMT      上日收市价   
 韩元/美元                  1,123.9            1,120.5
 日圆/韩元               11.6169/268       11.4250/302
 韩国公债期货       *         106.67            106.56
                                      
 韩国综合股价指<.KS11       1,911.20          1,920.45
 >                                    
  *  为三年期公债近月期约报价。(完)
    
      
      
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 (编译 兰秀娟; 审校 程琳)
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