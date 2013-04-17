韩国汇市：韩元因朝鲜忧虑缓解而小涨，公债价格持稳

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
虽然韩国和美国军方仍警惕朝鲜可能发射导弹，但目前为止还没有迹 象显示朝鲜将马上采取挑衅性军事行动。这促使投资者最近几日解除美元 多仓，从而提振韩元。 6月韩国三年期公债期货 下跌0.01点，报106.71。 0030GMT 上日收市价 韩元/美元 1,113.8 1,115.2 日圆/韩元 11.3752/829 11.4250/349 韩国公债期货 106.71 106.72 * 韩国综合股价指<.KS1 1,926.51 1,922.21 1> * 为三年期公债近月期约报价。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 张涛/王丽鑫)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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