韩国汇市：韩元因朝鲜忧虑缓解而小涨，公债价格持稳

虽然韩国和美国军方仍警惕朝鲜可能发射导弹，但目前为止还没有迹 象显示朝鲜将马上采取挑衅性军事行动。这促使投资者最近几日解除美元 多仓，从而提振韩元。 6月韩国三年期公债期货 下跌0.01点，报106.71。 0030GMT 上日收市价 韩元/美元 1,113.8 1,115.2 日圆/韩元 11.3752/829 11.4250/349 韩国公债期货 106.71 106.72 * 韩国综合股价指<.KS1 1,926.51 1,922.21 1> * 为三年期公债近月期约报价。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 张涛/王丽鑫)