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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 08:55 BJT

韩国汇市：韩元因朝鲜忧虑缓解而小涨，公债价格持稳

虽然韩国和美国军方仍警惕朝鲜可能发射导弹，但目前为止还没有迹
象显示朝鲜将马上采取挑衅性军事行动。这促使投资者最近几日解除美元
多仓，从而提振韩元。
    
    6月韩国三年期公债期货 下跌0.01点，报106.71。
    
                          0030GMT   上日收市价
 韩元/美元                1,113.8      1,115.2
 日圆/韩元            11.3752/829  11.4250/349
 韩国公债期货              106.71       106.72
 *                                 
 韩国综合股价指<.KS1     1,926.51     1,922.21
 1>                                
  *  为三年期公债近月期约报价。(完)
          
          
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 (编译 许娜; 审校 张涛/王丽鑫)

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