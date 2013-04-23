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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 09:02 BJT

韩国汇市：韩元接近持平，投资者警惕当局干预汇市

一些交易商称韩国外汇当局可能进行了干预，抑制韩元兑日圆升势，以保护当地出口商的价格竞争力。

20国集团(G20)上周没有严厉反对日本央行的激进宽松政策，随后日圆继续下跌。未来几天美元/日圆汇率料再次挑战100日圆的阻力水平。

交易商称，当地出口商寻求锁定美元获利带来的持续美元供应，料使韩元继续受到有力支撑。

韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%，报1,922.71点。

6月三年期公债期货 持平于106.72。

0035 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,118.3 1,119.0

日圆/韩元 11.2632/739 11.2076/140

韩国公债期货 * 106.72 106.72

韩国综合股价指数 1,922.71 1,926.31

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/王丽鑫； 审校 于春红)
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