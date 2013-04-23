韩国汇市：韩元接近持平，投资者警惕当局干预汇市

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
一些交易商称韩国外汇当局可能进行了干预，抑制韩元兑日圆升势，以保护当地出口商的价格竞争力。
20国集团(G20)上周没有严厉反对日本央行的激进宽松政策，随后日圆继续下跌。未来几天美元/日圆汇率料再次挑战100日圆的阻力水平。
交易商称，当地出口商寻求锁定美元获利带来的持续美元供应，料使韩元继续受到有力支撑。
韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%，报1,922.71点。
6月三年期公债期货 持平于106.72。
0035 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,118.3 1,119.0
日圆/韩元 11.2632/739 11.2076/140
韩国公债期货 * 106.72 106.72
韩国综合股价指数 1,922.71 1,926.31
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/王丽鑫； 审校 于春红)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。