韩国汇市：韩元几近持平，交易商警惕当局干预汇市

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
交易商怀疑，国内外汇当局周二买入美元，以防美元/韩元汇率跌穿1,120韩元。鉴于韩元/美元的下行压力，此举将间接抑制韩元/日圆升势。
决策者最近几周已经表示，担心日圆最近跌势会冲击国内出口企业，给经济成长带来风险。韩国和日本从电子产品到汽车等诸多消费品在全球市场的竞争非常激烈。
日本政府和央行推出激进的财政和货币扩张举措，大幅削弱日圆，令其贸易伙伴担心自己的出口竞争力受损。
韩国综合股价指数 涨0.4%报1,927.01点。
6月三年期公债期货 跌0.01点报106.76。
0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------
韩元/美元 1,120.1 1,120.8
日圆/韩元 11.2358/421 11.3386/470
韩国公债期货* 106.76 106.77
韩国综合股价指数 1,927.01 1,918.63 ---------------------------------------------------------
注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。