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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 09:05 BJT

韩国汇市：韩元几近持平，交易商警惕当局干预汇市

交易商怀疑，国内外汇当局周二买入美元，以防美元/韩元汇率跌穿1,120韩元。鉴于韩元/美元的下行压力，此举将间接抑制韩元/日圆升势。

决策者最近几周已经表示，担心日圆最近跌势会冲击国内出口企业，给经济成长带来风险。韩国和日本从电子产品到汽车等诸多消费品在全球市场的竞争非常激烈。

日本政府和央行推出激进的财政和货币扩张举措，大幅削弱日圆，令其贸易伙伴担心自己的出口竞争力受损。

韩国综合股价指数 涨0.4%报1,927.01点。

6月三年期公债期货 跌0.01点报106.76。

0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,120.1 1,120.8

日圆/韩元 11.2358/421 11.3386/470

韩国公债期货* 106.76 106.77

韩国综合股价指数 1,927.01 1,918.63 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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