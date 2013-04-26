韩国汇市：韩元兑美元回吐涨幅近收平，受当局疑似干预及朝鲜因素影响

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透4月26日 -
外资强力涌入债市之际，韩元兑美元日内高见1,107.9。但分析师称外汇当局在1,108附近开始买入美元以抑制韩元升势，引发仓位调整。
“当局持续干预起了重要作用，时至周末朝鲜方面的新闻也导致一些(美元)空头回补，”一位外资银行交易员称。
接近交易收盘，朝鲜方面拒绝了韩国关于重启开城工业园的提议。
韩国综合股价指数 跌0.4%至1,944.56点。韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市卖超1,172韩元。
韩债上涨，因外资关于韩国央行今年稍后将降息的臆测升温，大规模涌入。
6月三年期公债期货 涨0.16点报107.08。外资买入2.288万亿(兆)韩元合约，为2011年7月以来最大规模。
五年期公债收益率 和三年期公债收益率 分别下跌5个和4个基点。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,112.3 1,112.1
日圆/韩元 11.2542/637 11.2074/169
韩国公债期货 * 107.08 106.92
五年期公债收益率 2.58% 2.63%
三年期公债收益率 2.52% 2.56%
韩国综合股价指数 1,944.56 1,951.60
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。