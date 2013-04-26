韩国汇市：韩元兑美元回吐涨幅近收平，受当局疑似干预及朝鲜因素影响

路透4月26日 -

外资强力涌入债市之际，韩元兑美元日内高见1,107.9。但分析师称外汇当局在1,108附近开始买入美元以抑制韩元升势，引发仓位调整。

“当局持续干预起了重要作用，时至周末朝鲜方面的新闻也导致一些(美元)空头回补，”一位外资银行交易员称。

接近交易收盘，朝鲜方面拒绝了韩国关于重启开城工业园的提议。

韩国综合股价指数 跌0.4%至1,944.56点。韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市卖超1,172韩元。

韩债上涨，因外资关于韩国央行今年稍后将降息的臆测升温，大规模涌入。

6月三年期公债期货 涨0.16点报107.08。外资买入2.288万亿(兆)韩元合约，为2011年7月以来最大规模。

五年期公债收益率 和三年期公债收益率 分别下跌5个和4个基点。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,112.3 1,112.1

日圆/韩元 11.2542/637 11.2074/169

韩国公债期货 * 107.08 106.92

五年期公债收益率 2.58% 2.63%

三年期公债收益率 2.52% 2.56%

韩国综合股价指数 1,944.56 1,951.60

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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