韩国汇市：韩元上扬，但对当局干预汇市的疑虑限制涨势

美国第一季经济成长数据逊于预期，令美元承压，该因素提振韩元。但投资者仍警惕韩国当局出手干预以减缓韩元兑美元升势，这也会间接抑制韩元兑日圆的涨势，并帮助保护本地出口商的价格竞争力。
交易员怀疑当局上周买入美元，以抑制韩元升势。韩元兑日圆继去年大涨22.8%后，今年迄今涨幅已超过8%，引发对日本积极宽松货币政策损及韩国经济成长前景的担忧。
韩国企划财政部周日警告称，4月出口将仅较上年同期成长1-2%，因为日圆兑韩元贬值。
韩国综合股价指数 跌0.1%报1,943.31点。
6月韩国三年期公债期货 涨0.11点报107.19。
0030GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,109.1 1,112.3
日圆/韩元 11.3279/336 11.2074/169
韩国公债期货* 107.19 106.92
韩国综合股价指数 1,943.31 1,944.56
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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(编译 李爽; 审校 王丽鑫/于春红)