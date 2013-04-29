修正-韩国汇市：韩元兑美元升至逾一个月高位，警惕当局干预

(文末报价表第二栏应为“日圆/韩元”)

路透首尔4月29日 - 韩元兑美元 周一涨至逾一个月高位，因美元下跌，且数据显示韩国3月录得经常帐盈余。不过交易商警惕当局可能干预阻升韩元。

本地尾盘韩元兑美元 报1,107.2，较周五此间收盘1,112.3升值0.5%。

今日盘中韩元一度高见1,106.6，为3月27日以来最高。

美国第一季国内生产总值(GDP)数据不及预期，也打压美元，这反过来提振日圆兑美元，也在早盘提振韩元。

韩国央行周一公布的数据显示，韩国3月经季节调整后的经常账盈余从2月的44.5亿美元微降至43.6亿，因出口略减而进口上升。 市场人士称，该数据也利多韩元。

不过投资者称他们不愿将韩元推高至超过周一的水准，因担忧当局将入市干预，减缓韩元兑美元走强。

“韩元有进一步走强的空间，但是否如此取决于外汇当局。交易商将在短期试探1,105水准。”

交易商将周一日圆走强视作押注韩元的线索，因日本近期的大规模货币宽松已经令韩元承受压力，因投资者担忧日圆走软将在长期冲击韩国出口。

韩国股市周一小幅收低，因美国国内生产总值(GDP)数据弱于预期，增强了市场对韩国主要出口市场正失去动能的担忧。

五年期韩债 收益率(殖利率)跌1个基点，三年期韩债收益率 持平。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,107.2 1,112.3

日圆/韩元 11.3016/125 11.2542/637

韩国公债期货 * 107.05 107.08

五年期公债收益率 2.59% 2.58%

三年期公债收益率 2.52% 2.52%

韩国综合股价指数 1,940.70 1,944.56 ----------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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