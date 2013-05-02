韩国汇市：韩元兑美元上涨，受出口商结汇和美元全面颓势带动

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
交易商称，市场动态短线可能利多韩元，因投资者继续削减美元多仓，而且出口商未来几天也需要抛售更多美元。
美国近几周公布的一系列疲弱数据打压美元，并为韩元提供更多动能。
但近几日对韩国当局疑似干预汇市的举动可能令市场保持谨慎，限制韩元上行。韩元兑美元本周迄今已涨1.3%，为2月中以来最大单周涨幅。
韩国综合股价指数 持平报1,963.96。
6月三年期公债期货 涨0.20点报107.35，因投资者对韩国央行再次降息的预期升温。此前央行4月政策会议记录显示，韩国央行总裁投下关键一票，最终以4：3的投票结果维持利率不变。
这是2006年8月以来投票结果首次分歧这么严重，表明若经济形势进一步恶化，可能很快就促使央行降息。
0030GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------
韩元/美元 1,098.5 1,101.2
日圆/韩元 11.2971/3070 11.2607/726
韩国公债期货* 107.35 107.15
韩国综合股价指数 1,963.96 1,963.95 ---------------------------------------------------------
注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/李爽; 审校 李婷仪/王丽鑫)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。