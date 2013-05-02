韩国汇市：韩元兑美元上涨，受出口商结汇和美元全面颓势带动

交易商称，市场动态短线可能利多韩元，因投资者继续削减美元多仓，而且出口商未来几天也需要抛售更多美元。

美国近几周公布的一系列疲弱数据打压美元，并为韩元提供更多动能。

但近几日对韩国当局疑似干预汇市的举动可能令市场保持谨慎，限制韩元上行。韩元兑美元本周迄今已涨1.3%，为2月中以来最大单周涨幅。

韩国综合股价指数 持平报1,963.96。

6月三年期公债期货 涨0.20点报107.35，因投资者对韩国央行再次降息的预期升温。此前央行4月政策会议记录显示，韩国央行总裁投下关键一票，最终以4：3的投票结果维持利率不变。

这是2006年8月以来投票结果首次分歧这么严重，表明若经济形势进一步恶化，可能很快就促使央行降息。

0030GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,098.5 1,101.2

日圆/韩元 11.2971/3070 11.2607/726

韩国公债期货* 107.35 107.15

韩国综合股价指数 1,963.96 1,963.95 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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