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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 09:09 BJT

韩国汇市：韩元兑美元持稳，交易员慎防当局出手干预

部分投资者表示，市场人士不愿推高韩元，因为在韩元周一升至逾八周高点后，外汇当局可能干预市场阻升韩元。

交易商怀疑，当局近期可能已经干预过市场，推高美元并间接影响日圆走势。由于日本政府出台激进的货币与财政扩张政策，日圆兑韩元在最近几个月大幅下跌。

韩国与日本出口商在全球市场的竞争激烈，日圆贬值可能降低韩国商品的吸引力。韩元兑日圆今年迄今已上涨约11%。

韩国综合股价指数 持平于1,960.71点。

6月三年期公债期货 微跌0.01点报106.95。

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,095.2 1,094.5

日圆/韩元 11.0251/357 11.0095/177

韩国公债期货* 106.95 106.96

韩国综合股价指数 1,960.71 1,961.48

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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