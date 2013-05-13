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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 08:55 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌至近三周低点，公债亦下滑

路透首尔5月13日 - 韩元兑美元 周一盘初跌至近三周低点，之前日圆 续跌，且七国集团(G7)周末召开的财长会议未采取行动阻止其跌势。

0025GMT，韩元兑美元 报1,115.0，周五此间市场收报1,106.1。

韩元兑美元在开盘后不久即跌至1,115.7韩元，为4月25日以来最低。

交易员自上周一直抛售韩元，因日圆兑美元持续疲软。

日圆兑韩元今年以来已跌约12%，投资者担心日圆走疲会损害韩国出口商，因其在全球贸易领域与日本对手竞争激烈。

市场人士称，周末的G7财长会议对日本刺激经济的举措大开绿灯，也打压韩元。

韩国综合股价指数 跌0.1%。

6月三年期公债期货 跌0.09点报106.85。

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,115.0 1,106.1

日圆/韩元 10.9445/557 10.9453/537

韩国公债期货* 106.85 106.94

韩国综合股价指数 1,946.51 1,944.75

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(翻译 张荻 审校 王兴亚)
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