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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 08:56 BJT

韩国汇市：韩元跟随股市上扬，公债亦走强

此前韩元已连跌三个交易日，因美元全线上扬，尤其是美元兑日圆。韩元兑美元本周迄今跌0.3%，上周跌幅为0.8%。

美元涨势周二暂停，但美元指数仍在五周高位附近持坚。

韩国综合股价指数 涨0.8%报1,964.51点。

6月三年期公债期货 涨0.05点报106.94。

0030GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,109.0 1,111.7

日圆/韩元 10.9189/350 10.9406/447

韩国公债期货* 106.94 106.89

韩国综合股价指数 1,964.51 1,948.70

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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