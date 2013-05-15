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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 08:54 BJT

韩国汇市：韩元下跌，因迹象显示美国经济形势改善

路透首尔5月15日 - 韩元兑美元 周三早盘下滑，因有迹象显示美国经济形势改善。

0025GMT，韩元兑美元 报1,113.0，较周二此间市场收盘价1,106.6跌0.6%。

韩元兑美元今年迄今跌约4%，最近下跌是由于美元全线上扬。

朝鲜半岛紧张局势消退限制了韩元跌势，但韩元仍承压，因日圆持续下跌损及韩国出口业竞争力。

本周美国公布数据显示该国4月零售销售意外上升，支撑美元，若接下来美国公布的数据也表明经济复苏，美元可能进一步上涨。

美国4月进口物价下降，归因于油价下跌，这有利于家庭财务状况，也表明通胀压力不大。

韩国综合股价指数 涨0.1%。

6月三年期公债期货 跌0.06点报106.85。

0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,113.0 1,106.6

日圆/韩元 10.8842/914 10.9084/145

韩国公债期货* 106.85 106.91

韩国综合股价指数 1,970.82 1,968.83 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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