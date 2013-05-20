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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 09:07 BJT

韩国汇市：韩元或连续第三日下跌，因美元走强

路透首尔5月20日 - 韩元兑美元周一早盘下滑，或连续第三日下跌，因美国公布乐观数据提振美元上扬。

0045GMT，韩元兑美元 报1,119.1韩元，周四收盘报1,116.4。韩国金融市场周五因公共假日休市。

公债期货略微下滑，因投资者对股票等风险资产偏爱有加。0045GMT，6月三年期公债期货 跌0.09点报106.81 。

0045GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,119.1 1,116.4

日圆/韩元 10.8747/839 10.9036/096

韩国公债期货* 106.81 106.90

韩国综合股价指数 1,988.22 1,986.81

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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