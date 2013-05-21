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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 10:09 BJT

韩国汇市：韩元结束连续三天跌势反弹，关注美元走势

路透首尔5月21日 - 韩元兑美元 周二早盘反弹，结束此前连续三天的跌势，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克本周稍晚在国会发表证词陈述前，市场弥漫谨慎情绪。

0155GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,114.2 1,116.8

日圆/韩元 10.8578/638 10.8897/989

韩国公债期货* 106.82 106.76

韩国综合股价指数 1,980.62 1,982.43 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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