韩国汇市：韩元结束连续三天跌势反弹，关注美元走势

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透首尔5月21日 - 韩元兑美元 周二早盘反弹，结束此前连续三天的跌势，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克本周稍晚在国会发表证词陈述前，市场弥漫谨慎情绪。
0155GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------
韩元/美元 1,114.2 1,116.8
日圆/韩元 10.8578/638 10.8897/989
韩国公债期货* 106.82 106.76
韩国综合股价指数 1,980.62 1,982.43 ---------------------------------------------------------
注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行