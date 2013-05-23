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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 08:54 BJT

韩国汇市：韩元兑美元早盘走低，因美联储或提早减弱刺激力度

路透首尔5月23日 - 韩国韩元兑美元周四早盘跌至一个月低点，公债期货亦走低，因交易商认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)会提早减弱刺激举措力度。

韩元兑美元 一度下滑0.9%至1,124.0韩元，为4月22日以来盘中低点。随后韩元略微回升，0035GMT时报1,122.2，周三本地市场收在1,114.0.

三年期公债期货近月合约 下滑0.15点至106.59。

0035GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,122.2 1,114.0

日圆/韩元 10.8447/518 10.8399/480

韩国公债期货* 106.59 106.74

韩国综合股价指数 1,988.03 1,993.83

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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