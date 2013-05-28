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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 09:11 BJT

韩国汇市：韩元早盘受日圆跌势拖累而下跌，韩债期货亦跌

路透首尔5月28日 - 韩国韩元 周二早盘下跌，结束前两个交易
日的升势，因为投资者出于对日圆兑美元跌势的担忧，卖出韩元。
    
    0025GMT时，韩元/美元 报1,124.4，周一当地收盘价为1,1
22.4。
    
    日圆兑美元 周二早盘下跌，令投资者担忧韩国出口商将在与日
本同行的竞争中处于劣势。
    
    不过，市场人士称预计周二韩元不会大幅波动，因为他们在等待美国
和英国市场周二结束假期恢复交易，以从海外市场觅得指引。
        
    韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.1%。
    
    6月三年期公债期货 跌0.05点至106.69。
    
        
                        0025GMT        上日收市价   
 韩元/美元                  1,124.4            1,122.4
 日圆/韩元               11.0476/589       11.1009/081
 韩国公债期货       *         106.69            106.74
                                      
 韩国综合股价指<.KS11       1,981.77          1,979.97
 >                                    
  *  为三年期公债近月期约报价。(完)
    
      
      
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 (编译 兰秀娟; 审校 李爽)

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