韩国汇市：韩元早盘受日圆跌势拖累而下跌，韩债期货亦跌

路透首尔5月28日 - 韩国韩元 周二早盘下跌，结束前两个交易 日的升势，因为投资者出于对日圆兑美元跌势的担忧，卖出韩元。 0025GMT时，韩元/美元 报1,124.4，周一当地收盘价为1,1 22.4。 日圆兑美元 周二早盘下跌，令投资者担忧韩国出口商将在与日 本同行的竞争中处于劣势。 不过，市场人士称预计周二韩元不会大幅波动，因为他们在等待美国 和英国市场周二结束假期恢复交易，以从海外市场觅得指引。 韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.1%。 6月三年期公债期货 跌0.05点至106.69。 0025GMT 上日收市价 韩元/美元 1,124.4 1,122.4 日圆/韩元 11.0476/589 11.1009/081 韩国公债期货 * 106.69 106.74 韩国综合股价指<.KS11 1,981.77 1,979.97 > * 为三年期公债近月期约报价。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 李爽)