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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 09:02 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘初小跌，市场交投审慎

其跌势大致反映了美元兑其他主要货币的涨势，但交投迟滞，因韩国周四将休市，且交易商正等待周五的美国就业数据。

韩国综合股价指数 跌0.5%至1,978.89点。

韩国6月三年期公债期货 跌0.05点，至106.10。

0030 GMT 上日收市价

韩元/美元 1,124.8 1,122.2

日圆/韩元 11.2136/221 11.1793/905

韩国公债期货 * 106.10 106.15

韩国综合股价指数 1,978.89 1,989.51

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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