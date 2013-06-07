韩国汇市：韩元升至三周半高位，因美元全线疲软

市场人士还表示，有消息称北韩(朝鲜)提议就商业项目正常化与韩国进行会谈，韩元从中寻获支撑。

韩国央行周五公布修正数据显示，该国经济第一季经季节调整后较前季成长0.8%，前值为成长0.9%。第一季国内生产总值(GDP)修正后较上年同期增长1.5%，与前值相同。

投资者转为看多美元，因认为乐观经济数据将促使美联储缩减其每月850亿美元的购债计划。但由于最近经济数据好坏不一，对周五就业数据将令人失望的担忧促使部分交易员削减美元多头部位。

韩国综合股价指数 跌0.4%。

6月三年期公债期货 升0.09报106.15。

0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,110.8 1,115.8

日圆/韩元 11.4000/053 11.2008/071

韩国公债期货* 106.15 106.06

韩国综合股价指数 1,950.96 1,959.19 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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