韩国汇市：韩元升至三周半高位，因美元全线疲软

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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市场人士还表示，有消息称北韩(朝鲜)提议就商业项目正常化与韩国进行会谈，韩元从中寻获支撑。
韩国央行周五公布修正数据显示，该国经济第一季经季节调整后较前季成长0.8%，前值为成长0.9%。第一季国内生产总值(GDP)修正后较上年同期增长1.5%，与前值相同。
投资者转为看多美元，因认为乐观经济数据将促使美联储缩减其每月850亿美元的购债计划。但由于最近经济数据好坏不一，对周五就业数据将令人失望的担忧促使部分交易员削减美元多头部位。
韩国综合股价指数 跌0.4%。
6月三年期公债期货 升0.09报106.15。
0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------
韩元/美元 1,110.8 1,115.8
日圆/韩元 11.4000/053 11.2008/071
韩国公债期货* 106.15 106.06
韩国综合股价指数 1,950.96 1,959.19 ---------------------------------------------------------
注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。