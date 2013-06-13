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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 08:55 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上涨，因美元全线走疲

韩国综合股价指数 跌0.2%，之前外资周三抛售韩股，警惕“风险”资产。

6月三年期公债期货 小升0.04点报105.88。

在韩国央行公布利率决议前，韩国公债走势受抑。外界广泛预计韩国央行货币政策委员会将维持利率不变。该央行5月曾意外降息。

0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,131.6 1,133.6

日圆/韩元 11.8572/627 11.7125/215

韩国公债期货* 105.88 105.84

韩国综合股价指数 1,906.62 1,909.91 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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