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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 08:50 BJT

韩国汇市：韩元兑美元微跌，投资者等待美联储会议结果

交易员称韩元本周料窄幅波动，因来自外资和托管银行的美元买盘或抵消韩国重工业代工商近期获得订单后的相关美元卖盘。

美联储6月18-19日会议被投资者视作关键事件，关于美联储今年是否会削减刺激举措的不确定性过去几周搅动全球市场。

韩国综合股价指数 近持平于1,887.92点。

6月三年期公债期货 跌0.02点报106.23。

0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,128.5 1,126.5

日圆/韩元 11.9346/424 11.8819/898

韩国公债期货* 106.23 106.25

韩国综合股价指数 1,887.82 1,889.24 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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