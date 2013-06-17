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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 15:30 BJT

韩国汇市：韩元兑美元几乎持平，美联储会议前交投于窄幅区间内

“交投非常清淡和沉静，直到接近收盘时出口商卖出一些美元，才带来一丝波动，”本地一家银行的交易员表示。

交易员表示，在美联储6月18-19日会议之前投资者不愿意做出大笔押注。关于美联储今年可能开始削减刺激举措的臆测让韩国等亚洲市场承压。

韩国央行总裁金仲秀周一表示，该国第二季国内生产总值(GDP)较前季可能成长0.8%左右，第一季GDP亦为增长0.8%。

韩国综合股价指 收低0.3%报1,883.10点。外资卖超642亿韩元的股票。

6月三年期公债期货 跌0.19点报106.06。该期约明日到期。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,126.2 1,126.5

日圆/韩元 11.8462/582 11.8819/898

韩国公债期货 * 106.06 106.25

五年期公债收益率 3.02% 2.96%

三年期公债收益率 2.81% 2.76%

韩国综合股价指数 1,883.10 1,889.24

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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