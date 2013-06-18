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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 08:58 BJT

韩国汇市：韩元略微下滑，投资者等候美联储会议结果

路透首尔6月18日 - 韩元 周二在国内市场早盘略微下滑，追随韩股稍早跌势，但韩元在窄幅区间内波动，因美联储周三公布政策声明前，投资者态度谨慎。

0030GMT，韩元兑美元 报1,128.7韩元，周一此间市场收报1,126.2。

交易商称，由于美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始为期两天的会议，投资者不愿大量持仓。分析师认为，美联储将就其可能何时开始缩减购债计划提供新的线索。

综合股价指数 跌0.5%报1,874.02点。

6月三年期公债期货 涨0.02点报106.08。

0030GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,128.7 1,126.2

日圆/韩元 11.9128/221 11.8462/582

韩国公债期货* 106.08 106.06

韩国综合股价指数 1,874.02 1,883.10 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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