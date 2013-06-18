韩国汇市：韩元略微下滑，投资者等候美联储会议结果

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔6月18日 - 韩元 周二在国内市场早盘略微下滑，追随韩股稍早跌势，但韩元在窄幅区间内波动，因美联储周三公布政策声明前，投资者态度谨慎。
0030GMT，韩元兑美元 报1,128.7韩元，周一此间市场收报1,126.2。
交易商称，由于美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始为期两天的会议，投资者不愿大量持仓。分析师认为，美联储将就其可能何时开始缩减购债计划提供新的线索。
综合股价指数 跌0.5%报1,874.02点。
6月三年期公债期货 涨0.02点报106.08。
0030GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------
韩元/美元 1,128.7 1,126.2
日圆/韩元 11.9128/221 11.8462/582
韩国公债期货* 106.08 106.06
韩国综合股价指数 1,874.02 1,883.10 ---------------------------------------------------------
注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。