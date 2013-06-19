版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 09:00 BJT

韩国汇市：韩元连跌第二日，因美元上扬

路透首尔6月19日 - 韩元周三连续第二日下跌，美元上扬令其承压。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克在6月政策会议结束后将召开记者会。

0025GMT，韩元兑美元 报1,135.0，周二此间市场收报1,131.1韩元。

首尔交易商称，多数市场人士都在观望，在美联储政策声明公布前不愿大举建仓。

许多人预计美联储今年将缩减其购债计划，并希望贝南克在记者会上澄清美联储的计划。

综合股价指数 跌0.4%。

9月三年期公债期货 升0.06点报106.14。

0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,135.0 1,131.1

日圆/韩元 11.8865/967 11.9205/275

韩国公债期货* 106.14 106.08

韩国综合股价指数 1,893.23 1,900.63 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐