韩国汇市：韩元兑美元连涨第五天至近两周高位，公债下滑

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
交易员表示，国内投资者继续解除美元多头仓位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表言论，淡化市场最初对该央行可能将很快缩减购债刺激举措的猜测。
“仓位情况没有大的变化，海外资金流动并非一边倒，”一名外汇交易员表示。“可能会出现一些新的作空美元操作，押注美元兑韩元将回贬至略低于1,130，但在1,135左右也可能出现一些低接买兴。”
不过交易员还称，许多投资者在本周稍晚美国公布重要经济数据之前，不愿大举建仓。
韩国公债遭遇获利卖压下滑，跟随美国市场走势。9月三年期公债期货 跌0.25点至105.37。
五年期公债 收益率(殖利率)上升3个基点，而三年期公债 收益率攀升6个基点。
0255GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,137.6 1,142.0
日圆/韩元 11.4545/577 11.5306/505
韩国公债期货 * 105.37 105.62
五年期公债收益率(%) 3.17 3.14
三年期公债收益率(%) 2.94 2.88
韩国综合股价指数 1,861.13 1,863.32
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 梁睿雪/徐文焰；审校 戴素萍)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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