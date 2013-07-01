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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 12:02 BJT

韩国汇市：韩元兑美元连涨第五天至近两周高位，公债下滑

交易员表示，国内投资者继续解除美元多头仓位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表言论，淡化市场最初对该央行可能将很快缩减购债刺激举措的猜测。

“仓位情况没有大的变化，海外资金流动并非一边倒，”一名外汇交易员表示。“可能会出现一些新的作空美元操作，押注美元兑韩元将回贬至略低于1,130，但在1,135左右也可能出现一些低接买兴。”

不过交易员还称，许多投资者在本周稍晚美国公布重要经济数据之前，不愿大举建仓。

韩国公债遭遇获利卖压下滑，跟随美国市场走势。9月三年期公债期货 跌0.25点至105.37。

五年期公债 收益率(殖利率)上升3个基点，而三年期公债 收益率攀升6个基点。

0255GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,137.6 1,142.0

日圆/韩元 11.4545/577 11.5306/505

韩国公债期货 * 105.37 105.62

五年期公债收益率(%) 3.17 3.14

三年期公债收益率(%) 2.94 2.88

韩国综合股价指数 1,861.13 1,863.32

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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