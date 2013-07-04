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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 14:14 BJT

韩国汇市：韩元从上日大幅下挫之势中反弹，关注美国非农就业报告

路透首尔7月4日 - 韩国韩元兑美元 周四小升，从上日大幅下挫之势中反弹，因为在美国假期和周五美国非农就业报告出炉前，一些投资者解除美元多仓。

韩元兑美元 在国内市场收报1,139.4，较周三收盘价1,143.7涨0.4%。(完)

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