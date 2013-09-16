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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 11:16 BJT

韩国汇市：韩元兑美元触及六个半月高位，受萨默斯放弃角逐FED激励

0200GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,082.2 1,087.0

日圆/韩元 10.9405/489 10.9254

韩国公债期货 * 105.92 105.73

韩国综合股价指数 2,009.55 1,994.32

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 艾茂林/戴素萍)

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