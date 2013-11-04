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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 10:53 BJT

韩国汇市：韩元兑美元微跌，因美元全面走强

不过出口商继续卖出美元，为韩元提供坚定支撑。而且美国10月非农就业报告和第三季国内生产总值(GDP)数据本周稍晚出炉前，投资者不愿大举押注。

“目前很难大规模押注美元，”一外汇交易员说。

交易商称，他们还密切关注股市的外资流动情况，以寻找其可能对周一市场成交量的影响。

12月三年期公债期货 跌0.09点至105.83。

0205GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,062.0 1,060.7

日圆/韩元 10.7512/587 10.7499

韩国公债期货 * 105.83 105.92

韩国综合股价指数(KOSPI) 2,030.93 2,039.42

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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