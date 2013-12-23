韩国汇市：韩元兑美元持稳，临近年底交投清淡

“圣诞假期前，美元/韩元汇率应在1,060-1,065之间波动，”Hyundai期货的外汇分析师Lee Dae-ho表示。他并称，由于假期，成交量可能继续低迷。
部分交易员表示，未来几个交易日，出口商兑换合同款额将卖出美元，可能给予韩元提振，由于年末市场成交量减少，可能产生不成比例的影响。
韩国综合股价指数 上涨0.6%，报1,995.86点。
3月三年期韩债期货 上涨0.03点，报105.67，追随美国债市的涨势。
0201GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,061.2 1,061.2
日圆/韩元 10.1960/2008 10.1965
韩国公债期货* 105.67 105.64
韩国综合股价指数 1,995.86 1,983.35
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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(编译 李春喜 审校 张荻)