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亚洲 | 2013年 12月 23日 星期一 10:49 BJT

韩国汇市：韩元兑美元持稳，临近年底交投清淡

“圣诞假期前，美元/韩元汇率应在1,060-1,065之间波动，”Hyundai期货的外汇分析师Lee Dae-ho表示。他并称，由于假期，成交量可能继续低迷。

部分交易员表示，未来几个交易日，出口商兑换合同款额将卖出美元，可能给予韩元提振，由于年末市场成交量减少，可能产生不成比例的影响。

韩国综合股价指数 上涨0.6%，报1,995.86点。

3月三年期韩债期货 上涨0.03点，报105.67，追随美国债市的涨势。

0201GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,061.2 1,061.2

日圆/韩元 10.1960/2008 10.1965

韩国公债期货* 105.67 105.64

韩国综合股价指数 1,995.86 1,983.35

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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