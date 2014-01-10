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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 11:10 BJT

韩国汇市：韩元兑美元几无变动，投资者等待美国非农就业数据

“在重要海外事件出炉前，投资者基本上处于观望模式...因此审慎气氛浓厚，”一名交易商称，“关键问题是美国就业数据是否导致仓位调整。”

韩国企划财政部第一次官秋庆镐周五稍早在与政府和央行官员的会议上表示，当局密切关注汇市，如有必要将采取快速和果决的行动。

交易商称，重工业企业的美元供应让美元兑韩圆维持在相对均衡的水准，因此如果没有意外，汇率较当前水准不会有很大变动。

3月三年期公债期货 下跌0.01点。

0235GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,062.7 1,062.9

日圆/韩元 10.1325/364 10.1345

韩国公债期货 105.62 105.63

韩国综合股价指数 1,933.39 1,946.11

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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