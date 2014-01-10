韩国汇市：韩元兑美元几无变动，投资者等待美国非农就业数据

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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“在重要海外事件出炉前，投资者基本上处于观望模式...因此审慎气氛浓厚，”一名交易商称，“关键问题是美国就业数据是否导致仓位调整。”
韩国企划财政部第一次官秋庆镐周五稍早在与政府和央行官员的会议上表示，当局密切关注汇市，如有必要将采取快速和果决的行动。
交易商称，重工业企业的美元供应让美元兑韩圆维持在相对均衡的水准，因此如果没有意外，汇率较当前水准不会有很大变动。
3月三年期公债期货 下跌0.01点。
0235GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,062.7 1,062.9
日圆/韩元 10.1325/364 10.1345
韩国公债期货 105.62 105.63
韩国综合股价指数 1,933.39 1,946.11
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。