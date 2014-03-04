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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 11:03 BJT

韩国汇市：韩元受乌克兰局势影响小跌，但出口商美元卖单限制跌幅

路透首尔3月4日 - 韩国韩元兑美元 周二小幅下滑，因乌克兰地缘政治紧张情势升温促使投资者进一步抛售风险资产，但出口商卖出美元限制韩元跌幅。

0242 GMT时，韩元兑美元报1,071.5，较周一收盘位1,070.2下滑0.1%。

随着乌克兰紧张情势升级，俄罗斯金融市场重挫，激发外界对新兴市场资产的担忧。
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