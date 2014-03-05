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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 11:31 BJT

韩国汇市：韩元因乌克兰紧张局势缓解而走坚，中国改革备受关注

路透首尔3月5日 - 韩元 周三小涨，因对乌克兰军事冲突的担忧缓解，但进口商强劲的美元买需遏制了韩元涨势，与此同时中国宣布年度增长目标并誓言改革。

0242GMT，韩元兑美元 报1,071.4，较周二收盘价1,073.5上涨0.2%。

俄罗斯总统普京周二称只会把在乌克兰动用武力作为最后手段，这缓解了市场对乌克兰局势可能触发战争的担忧，从而提振风险资产。
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