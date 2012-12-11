韩国汇市: 韩元因外资流入而连涨三日,当局疑似进场干预

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔12月11日 - 外资流入韩国股市和债市,帮助韩元 在周二连续第三个交易日上涨,引发当局疑似采取了干预措施以打压韩元升势.之前韩元兑美元触及去年9月以来最高水准.
韩国企划财政部官员申霁润重申了有关韩元快速升值的担忧,并警告称当局正在考虑采取额外措施,来限制热钱流入带来的风险.
韩元/美元 周二本地市场收报1,076.7点,为2011年9月迄今最高水准.周一时在韩国市场市场收于1,079.9点.
韩元兑美元今年已涨约7%.尽管经济数据疲弱,韩元自9月以来升值脚步就在加快.这可能会给本已陷入困境的韩国出口企业带来更多压力.
韩国综合股价指数 收高0.4%报1,964.62点.
三年期韩国公债12月合约 收平于106.00.
五年期公债收益率 收高一个基点.三年期公债收益率 较周一收盘水平不变.
今日收市价 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元 1,076.7 1,079.0 日圆/韩元 13.0655/723 13.0847/911 五年期公债收益率 2.97% 2.96% 三年期公债收益率 2.83% 2.83% 韩国公债期货 106.00 106.00 韩国综合股价指数 1,964.32 1,957.42 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) (完)
(编译 洪曦; 审校 隋芬)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。