韩国汇市: 韩元因外资流入而连涨三日,当局疑似进场干预

路透首尔12月11日 - 外资流入韩国股市和债市,帮助韩元 在周二连续第三个交易日上涨,引发当局疑似采取了干预措施以打压韩元升势.之前韩元兑美元触及去年9月以来最高水准.

韩国企划财政部官员申霁润重申了有关韩元快速升值的担忧,并警告称当局正在考虑采取额外措施,来限制热钱流入带来的风险.

韩元/美元 周二本地市场收报1,076.7点,为2011年9月迄今最高水准.周一时在韩国市场市场收于1,079.9点.

韩元兑美元今年已涨约7%.尽管经济数据疲弱,韩元自9月以来升值脚步就在加快.这可能会给本已陷入困境的韩国出口企业带来更多压力.

韩国综合股价指数 收高0.4%报1,964.62点.

三年期韩国公债12月合约 收平于106.00.

五年期公债收益率 收高一个基点.三年期公债收益率 较周一收盘水平不变.

今日收市价 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元 1,076.7 1,079.0 日圆/韩元 13.0655/723 13.0847/911 五年期公债收益率 2.97% 2.96% 三年期公债收益率 2.83% 2.83% 韩国公债期货 106.00 106.00 韩国综合股价指数 1,964.32 1,957.42 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) (完)