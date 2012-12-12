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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 09:26 BJT

韩国汇市 :对美联储放宽政策的预期推高韩元,公债持稳

韩国综合股价指数 上涨0.2%,报1,969.18点.
    
    三年期韩债12月期货 跌0.04点,报105.96. 
      
                         0025 GMT      上日收市价   
  韩元/美元              1,074.5        1,076.7
 日圆/韩元               13.0092/204   13.0655/723
 韩国公债期货       *    105.96        106.00
  韩国综合股价指数<.KS1  1,969.18      1,964.32
 1>                                    
  * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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