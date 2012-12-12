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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 15:39 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元创15个月新高,未受朝鲜发射火箭影响

今日收市价 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元 1,075.0 1,076.7 日圆/韩元 12.9901/984 13.0655/723 五年期公债收益率 2.96% 2.97% 三年期公债收益率 2.83% 2.83% 韩国公债期货 106.02 106.00 韩国综合股价指数 1,975.44 1,964.32 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完)

(编译 田建华; 审校 程琳)

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