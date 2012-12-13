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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 08:57 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元连五日走扬,韩债下跌

韩国综合股价指数 上涨0.5%.
    
    12月三年期公债期货 小跌0.04点至105.98.
       
                              0025 GMT    上日收市价   
 韩元/美元                       1,071.4        1,075.0
 日圆/韩元                   12.8549/674    12.9901/984
 韩国公债期货       *             105.98         106.02
 韩国综合股价指数               1,984.51       1,975.44
  * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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