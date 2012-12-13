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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 15:37 BJT

韩国汇市: 小幅收涨但脱离日高,因进口商购汇且银行回补美元空仓

交易员补充说,投资者在年末来临之际不愿大举建仓,一些人已经结清仓位.这说明韩元在本月余下时间可能陷于窄幅交投.

韩国股市综合股价指数 周四收高1.4%.

韩国公债价格下跌,受冒险意愿重燃拖累.三年期韩国公债期货12月合约 下跌0.08点,报105.93.

五年期韩债 与三年期韩债收益率 均较周三收盘上涨3个基点.

今日收市价 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元 1,073.0 1,075.0 日圆/韩元 12.8291/358 12.9901/984 五年期公债收益率 2.99% 2.96% 三年期公债收益率 2.86% 2.83% 韩国公债期货 105.93 106.02 韩国综合股价指数 2,002.77 1,975.44 -------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(编译 隋芬; 审校 高琦)

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