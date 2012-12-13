韩国汇市: 小幅收涨但脱离日高,因进口商购汇且银行回补美元空仓

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
交易员补充说,投资者在年末来临之际不愿大举建仓,一些人已经结清仓位.这说明韩元在本月余下时间可能陷于窄幅交投.
韩国股市综合股价指数 周四收高1.4%.
韩国公债价格下跌,受冒险意愿重燃拖累.三年期韩国公债期货12月合约 下跌0.08点,报105.93.
五年期韩债 与三年期韩债收益率 均较周三收盘上涨3个基点.
今日收市价 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元 1,073.0 1,075.0 日圆/韩元 12.8291/358 12.9901/984 五年期公债收益率 2.99% 2.96% 三年期公债收益率 2.86% 2.83% 韩国公债期货 105.93 106.02 韩国综合股价指数 2,002.77 1,975.44 -------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(编译 隋芬; 审校 高琦)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。